Нетребко отказали в концерте в Новосибирске

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета решил отменить запланированный концерт оперной певицы Анны Нетребко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление театра.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта», — говорится в сообщении.

Мероприятие планировалось провести 2 июня. В театре пояснили, что причиной решения стало заявление певицы с осуждением действий России.

В начале марта в нью-йоркском театре «Метрополитен-опера» заявили, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не отказалась от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине. По аналогичной причине с Нетребко перестала работать Баварская государственная опера.

5 марта стало известно, что певица взяла паузу в выступлениях. В одной из социальных сетей она позднее рассказала, что вернется к работе в конце мая.