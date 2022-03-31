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5 часов назад

Актер Марат Башаров исполнит партию Царя в балете "Конек-Горбунок"

Газета.RuГазета.Ru

Актер Марат Башаров получил роль Царя в балете "Конек-Горбунок" в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ), передает ТАСС.

Актер Марат Башаров исполнит партию Царя в балете "Конек-Горбунок"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьерные показы спектакля должны были состояться в апреле, но пройдут 12, 13 и 14 мая.

"Рады сообщить, что в премьерных спектаклях примет участие Лауреат Государственной премии России Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета", - рассказали в театре, добавив, что Башаров - универсальный артист и обладает великолепным комедийным даром.

Балет "Конек-Горбунок" поставил экс-худрук театра НОВАТ, гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Это его первая крупная режиссерская работа после окончания ассистентуры-стажировки ГИТИСа.

Авторы балета обещают зрителям красочное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы будут сочетаться с мультимедийными спецэффектами.

Марат Башаров известен по ролям в фильме "Утомленные солнцем" (1994, режиссер Никита Михалков), сериале "Граница. Таежный роман" (2000, Александр Митта), картинах "Свадьба" (2000, Павел Лунгин) и "72 метра" (2004, Владимир Хотиненко). Ранее Кехман раскрыл подробности хищения 4 млн руб. из кассы МХАТ.

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