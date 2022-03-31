В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

Алеся Кафельникова объяснила, почему предпочла работу воспитанию ребенка

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 2

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся рассказала, почему ее маленькая дочь живет вместе с бабушкой на Бали, пока она сама занимается карьерой.

Алеся Кафельникова объяснила, почему предпочла работу воспитанию ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам, 23-летней девушки, она не хочет покидать модельный бизнес, несмотря на то, что души не чает в ребенке. Она призналась, что скучает по малышке, однако радуется, что у нее есть возможность купаться в океане, общаться с друзьями и есть свежие фрукты и овощи вместо того, чтобы быть «запечатанной в комбинезон» в Москве.

— Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок… В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой, — разоткровенничалась Кафельникова в соцсетях.

Модель прилетает к дочери при любой возможности, однако беспокоится, что это получатся нечасто из-за плотного рабочего графика. ЕЕ успокаивает тот факт, что девочка окружена заботой бабушки и целого штата сиделок.

— Самый сложный путь — все это совмещать. Где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, чтобы не упустить свою мечту. Слава богу, что есть бабушки, — посетовала модель.

Несмотря на все трудности, Кафельникову не отпускают мысли о второй беременности. Она призналась, что мечтает научиться совмещать воспитание детей и работу.

В июле прошлого года Алеся впервые стала мамой. Она подарила своему мужу, бизнесмену Георгию Петришину, дочь, которую назвали необычным именем — Киара.

Шоу-бизнес,Георгий Петришин,Алеся Кафельникова,Евгений Кафельников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители