Алеся Кафельникова объяснила, почему предпочла работу воспитанию ребенка

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся рассказала, почему ее маленькая дочь живет вместе с бабушкой на Бали, пока она сама занимается карьерой.

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По словам, 23-летней девушки, она не хочет покидать модельный бизнес, несмотря на то, что души не чает в ребенке. Она призналась, что скучает по малышке, однако радуется, что у нее есть возможность купаться в океане, общаться с друзьями и есть свежие фрукты и овощи вместо того, чтобы быть «запечатанной в комбинезон» в Москве.

— Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок… В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой, — разоткровенничалась Кафельникова в соцсетях.

Модель прилетает к дочери при любой возможности, однако беспокоится, что это получатся нечасто из-за плотного рабочего графика. ЕЕ успокаивает тот факт, что девочка окружена заботой бабушки и целого штата сиделок.

— Самый сложный путь — все это совмещать. Где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, чтобы не упустить свою мечту. Слава богу, что есть бабушки, — посетовала модель.

Несмотря на все трудности, Кафельникову не отпускают мысли о второй беременности. Она призналась, что мечтает научиться совмещать воспитание детей и работу.