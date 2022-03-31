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1 час назад

Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении Уилла Смита

Мир24Мир24иещё 1

Академия кинематографических искусств и наук, которая вручает премии «Оскар», проводит дисциплинарное производство в отношении актера Уилла Смита, который на церемонии 27 марта нанес удар ведущему Крису Року, сообщает Reuters. Напомним, Смит ударил Рока по лицу после того, как ведущий пошутил о супруге актера, которая страдает алопецией – аутоиммунной болезнью, которая приводит к выпадению волос.

Киноакадемия начала разбирательство в отношении Уилла Смита
Фото: ReutersReuters

Позже актер, получая «Оскар» за лучшую мужскую роль в киноленте «Король Ричард», извинился за свое поведение. Также он на своей страничке в социальной сети разместил пост, в котором признался, что «был не прав». Рок после инцидента не обращался в полицию.

Шоу-бизнес,Уилл Смит,
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