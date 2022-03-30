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1 час назад

Кудрявцева выиграла суд против оскорблявшего ее продюсера Разина

Елена Прошина

Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, неоднократно оскорблявшего ее, и издания «Аргументы недели», которое процитировало у себя его слова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Кудрявцева выиграла суд против оскорблявшего ее продюсера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кудрявцевой, Тверской районный суд Москвы взыскал с Разина 300 тысяч рублей за клевету в качестве компенсации морального вреда. Суд признал ролик продюсера «Андрей Разин о грязном белье Малахова, Баскова и Кудрявцевой» содержащим недостоверную информацию о телеведущей.

Аналогичное решение судья вынесла в отношении издания «Аргументы недели». С ресурса взыскали в пользу Кудрявцевой компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Кроме того суд обязал издание опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство сведения о телеведущей, размещенные на сайте «Аргументов недели».

«В это время, ясное дело, все, что было ранее уже не имеет никакого значения. Кто что сказал, написал и так далее. Но все же клевета наказана и слава богу», — прокомментировала решение суда Кудрявцева.

О решении телеведущей подать в суд на Разина и «Аргументы недели» стало известно 1 мая 2020 года. Телеведущая тогда была намерена взыскать с продюсера компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей, а с издания — 500 тысяч рублей.

Шоу-бизнес,Андрей Разин,Лера Кудрявцева,
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