Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем

Актриса Деми Мур подтвердила, что ее бывший муж Брюс Уиллис вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
По словам Деми Мур, Уиллису недавно диагностировали афазию – заболевание, вызывающее расстройство речи и нарушение восприятия речи.
«Мы всей семьей хотим сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем. Недавно ему диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности», - написала Деми в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).
Актриса сообщила, что Уиллис принял решение завершить карьеру, «которая так много для него значила».
Мур поблагодарила поклонников за поддержку «в это действительно сложное время для нашей семьи».
Впервые о возможных проблемах «крепкого орешка» со здоровьем написал журнал ОК! в январе 2021 года. В феврале на Youtube-канале Half in the Bag вышел ролик «Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса». В нем, в частности, говорилось, что в кинобизнесе давно ходит слух, что Уиллису на съемках подсказывают реплики через наушник.
В комментариях к ролику отметился кинорежиссер Мэтт Эскандари. Он работал с Уиллисом на четырех недавних проектах и подтвердил, что состояние «крепкого орешка» ухудшается на глазах.
Брюс Уиллис – исполнитель роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов «Крепкий орешек». Он также сыграл в картинах «Смерть ей к лицу» (1992), «Криминальное чтиво» (1994), «12 обезьян» (1995), «Пятый элемент» (1997), «Армагеддон» (1998), «Шестое чувство» (1999), «Неуязвимый» (2000), «Город грехов» (2005), «Счастливое число Слевина» (2005), «РЭД» (2010) и др. В 1990-е годы был одним из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде.