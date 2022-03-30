Брюс Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем

Актриса Деми Мур подтвердила, что ее бывший муж Брюс Уиллис вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

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По словам Деми Мур, Уиллису недавно диагностировали афазию – заболевание, вызывающее расстройство речи и нарушение восприятия речи.

«Мы всей семьей хотим сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем. Недавно ему диагностировали афазию, которая влияет на его когнитивные способности», - написала Деми в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta).

Актриса сообщила, что Уиллис принял решение завершить карьеру, «которая так много для него значила».

Мур поблагодарила поклонников за поддержку «в это действительно сложное время для нашей семьи».

Впервые о возможных проблемах «крепкого орешка» со здоровьем написал журнал ОК! в январе 2021 года. В феврале на Youtube-канале Half in the Bag вышел ролик «Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса». В нем, в частности, говорилось, что в кинобизнесе давно ходит слух, что Уиллису на съемках подсказывают реплики через наушник.

В комментариях к ролику отметился кинорежиссер Мэтт Эскандари. Он работал с Уиллисом на четырех недавних проектах и подтвердил, что состояние «крепкого орешка» ухудшается на глазах.