Собчак попросила финансовой помощи у поклонников

«24 февраля буквально на коленке собрали площадку для двухчасового прямого эфира с Украиной, неделями не спали, чтобы освещать для вас в телеге все главные события. И конечно, бесперебойная работа YouTube-канала, на котором схемы "выпуск — заработок, тратящийся на следующий выпуск, — новый выпуск" больше не существует — тоже огромный труд. Несмотря на все это моя редакция продолжает работать, хотя делать это все сложнее», — добавила Собчак.