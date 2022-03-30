Собчак попросила финансовой помощи у поклонников

Телеведущая Ксения Собчак обратилась к поклонникам с просьбой финансово поддержать ее YouTube-проект, который испытывает сложности на фоне санкций против России. Соответствующее сообщение она опубликовала в личном Telegram-канале «Кровавая барыня».
Собчак заявила, что у нее лучшая команда в медиаиндустрии. Также она отметила, что работа над новостями и спецвыпусками для YouTube продолжается, несмотря на отключение монетизации на ресурсе. Ролики выходят дважды в неделю, однако прибыль они больше не приносят. Теперь заработков за шоу нет, соответственно, выпускать новые видео становится все труднее.
«24 февраля буквально на коленке собрали площадку для двухчасового прямого эфира с Украиной, неделями не спали, чтобы освещать для вас в телеге все главные события. И конечно, бесперебойная работа YouTube-канала, на котором схемы "выпуск — заработок, тратящийся на следующий выпуск, — новый выпуск" больше не существует — тоже огромный труд. Несмотря на все это моя редакция продолжает работать, хотя делать это все сложнее», — добавила Собчак.
После этого телеведущая обратилась к желающим поддержать проект.
«Вы можете купить наш мерч. У нас вышла коллекция с новыми принтами. Мой любимый сейчас — "Я на низких вибрациях"», — написала Собчак.
Также, по ее словам, желающие могут оформить ежемесячную подписку на ее проект.