Сара Джессика Паркер вышла в свет с повзрослевшими детьми

Звезда «Секса в большом городе» впервые за долго время появилась на публике вместе со своими наследниками. Дети и супруг актрисы пришли поддержать ее на премьере спектакля Нила Саймона Plaza Suite.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Сара Джессика Паркер появилась на премьере в мерцающем фатиновом «коконе».

Global Look Press

Накануне на Бродвее состоялась премьера спектакля Plaza Suite, которую посетила Сара Джессика Паркер, а также ее дети и супруг. Близкие люди пришли поддержать актрису, так как она впервые вышла на театральную сцену за 24 года.

Звезда примерила воздушное розовое платье в пол, украшенное серебряными звездами. К слову, дизайн наряда разрабатывал близкий друг актрисы Прабал Гурунг.

Global Look Press

Появление детей Сары на мероприятии произвело настоящий фурор. Дело в том, что это большая редкость. Актриса предпочитает держать членов семьи подальше от назойливых поклонников и прытких журналистов. Даже в личном блоге она почти не делится их фотографиями.

Global Look Press