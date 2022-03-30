Сара Джессика Паркер вышла в свет с повзрослевшими детьми

Звезда «Секса в большом городе» впервые за долго время появилась на публике вместе со своими наследниками. Дети и супруг актрисы пришли поддержать ее на премьере спектакля Нила Саймона Plaza Suite.
Сара Джессика Паркер появилась на премьере в мерцающем фатиновом «коконе».
Накануне на Бродвее состоялась премьера спектакля Plaza Suite, которую посетила Сара Джессика Паркер, а также ее дети и супруг. Близкие люди пришли поддержать актрису, так как она впервые вышла на театральную сцену за 24 года.
Звезда примерила воздушное розовое платье в пол, украшенное серебряными звездами. К слову, дизайн наряда разрабатывал близкий друг актрисы Прабал Гурунг.
Появление детей Сары на мероприятии произвело настоящий фурор. Дело в том, что это большая редкость. Актриса предпочитает держать членов семьи подальше от назойливых поклонников и прытких журналистов. Даже в личном блоге она почти не делится их фотографиями.
В последний раз, когда наследники Паркер появлялись на публике, они были гораздо младше. Сейчас ее сыну Джеймсу уже 19 лет, а двойняшкам Мэрион и Табите — 12. Напомним, что девочек выносила суррогатная мать. Все присутствующие заметили, что дети невероятно горды свое звездной мамой.