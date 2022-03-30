Жена Уилла Смита высказалась о скандале с участием ее мужа

Супруга американского актера Уилла Смита, Джада Пинкетт-Смит, решила высказаться о скандале с участием ее известного мужа. Свое мнение женщина выразила в личном блоге.

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Джада написала на бледно-розовом фоне следующие слова:

«Это сезон исцеления, и я здесь для этого».

Подписчики жены Уилла стали активно оставлять свои сообщения под постом, поэтому спустя время женщина закрыла доступ к комментариям.

Напомним, на церемонии премии «Оскар» актер и комик Крис Рок неудачно пошутил про супругу Смита. Мужчина назвал Джаду Солдатом Джейн (героиней фильма, которая была лысой). Стоит отметить, Джада страдает аутоиммунным заболеванием, поэтому ей пришлось избавиться от волос.