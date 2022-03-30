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2 часа назад

Жена Уилла Смита высказалась в Сети после скандала на «Оскаре»

WomanHit.ruWomanHit.ru

Супруга американского актера Уилла Смита, Джада Пинкетт-Смит, решила высказаться о скандале с участием ее известного мужа. Свое мнение женщина выразила в личном блоге.

Жена Уилла Смита высказалась о скандале с участием ее мужа
Фото:  Getty Images Getty Images

Джада написала на бледно-розовом фоне следующие слова:

«Это сезон исцеления, и я здесь для этого».

Подписчики жены Уилла стали активно оставлять свои сообщения под постом, поэтому спустя время женщина закрыла доступ к комментариям.

Напомним, на церемонии премии «Оскар» актер и комик Крис Рок неудачно пошутил про супругу Смита. Мужчина назвал Джаду Солдатом Джейн (героиней фильма, которая была лысой). Стоит отметить, Джада страдает аутоиммунным заболеванием, поэтому ей пришлось избавиться от волос.

Уилл не выдержал и поднялся на сцену, где дал пощечину Року. Комик не стал писать на знаменитость заявление в полицию. А спустя время и сам Смит публично извинился перед Крисом.

Шоу-бизнес,Крис Рок,Уилл Смит,
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