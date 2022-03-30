Собчак призналась, что испытывает финансовые трудности

Телеведущая призналась, что в связи с последними событиями испытывает финансовые трудности.

Фото: Global Look Press Global Look Press

В своем авторском Telegram-канале звезда призналась, что сейчас ей и ее команде становится сложнее работать:

«Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а значит и схемы выпуск — «заработок, который тратится на следующий выпуск, - новый выпуск» больше не существует».

Помимо этого, Собчак рассказала, что в последнее время вместе со своей редакцией неделями не спала, чтобы освещать самые важные события в своем микроблоге.

В связи с этим, интервьюер призвала поклонников поддержать свою команду. Для этого звезда предложила купить ее собственный мерч или оформить подписку на донаты для команды Собчак. Подытоживая, Ксения поблагодарила своих читателей, а также напомнила, что работает именно для них.