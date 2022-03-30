В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Собчак пожаловалась на нехватку денег

WMJ.ruWMJ.ru

Телеведущая призналась, что в связи с последними событиями испытывает финансовые трудности.

Собчак призналась, что испытывает финансовые трудности
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

В своем авторском Telegram-канале звезда призналась, что сейчас ей и ее команде становится сложнее работать:

«Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а значит и схемы выпуск — «заработок, который тратится на следующий выпуск, - новый выпуск» больше не существует».

Помимо этого, Собчак рассказала, что в последнее время вместе со своей редакцией неделями не спала, чтобы освещать самые важные события в своем микроблоге.

В связи с этим, интервьюер призвала поклонников поддержать свою команду. Для этого звезда предложила купить ее собственный мерч или оформить подписку на донаты для команды Собчак. Подытоживая, Ксения поблагодарила своих читателей, а также напомнила, что работает именно для них.

Последние новости
Шоу-бизнес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители