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1 час назад

Ани Лорак призналась, что обращалась за психологической помощью

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Ани Лорак в эфире шоу «Судьба человека» вспомнила ужасную историю любви. Она взяла кредит на 500 тысяч долларов ради бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. А турецкий принц публично ей изменил.

Ани Лорак рассказала зачем обращалась к психологу
Фото: ТАССТАСС

«Я помогла ему открыть ресторан, взяла в кредит полмиллиона долларов», – говорит Лорак.

Мурат открыл ресторан в Киеве, и звезде пришлось разрываться между двух стран. Ее основная работа была в Москве. Но ради мужа она жила и там, и там, выплачивая многомиллионный кредит.

В итоге фото Налчаджиоглу с любовницей облетело все СМИ. Лорак сразу же подала на развод. Но долго отходила от предательства и даже обращалась к психологу.

«Я пошла к психологу, потому что в один момент поняла, что я ничего не понимаю. Нужно было вновь стать целостной», – вспоминает певица.

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