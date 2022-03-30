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1 час назад

Экс-муж Бородиной Омаров пофлиртовал с Боней и пригласил ее на свидание

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Курбан Омаров опубликовал запись своего разговора с Викторией Боней.

Экс-муж Бородиной пригласил Боню на свидание
Фото: telegramtelegram

Виктория Боня сама позвонила Курбану Омарову, чтобы расспросить про причины успеха Ксении Бородиной. Однако их разговор ушел в иную тему.

«Ты мне отношения предлагаешь? Так-то можем в ресторан сходить», — заявил экс-муж Ксении Бородиной Виктории Боне во время беседы.

В конце беседы звезды решили созвониться еще раз, чтобы обсудить детали будущего свидания.

К слову, недавно мы писали, Бородина пресекла все контакты с Омаровым. В Сети по-прежнему обсуждают развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Супруги расстались спустя шесть лет брака и поначалу не комментировали причины разрыва. Тем не менее после бывшие возлюбленные начали намекать на измены с обеих сторон.

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