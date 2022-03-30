В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

Сколько Барановская получает за работу на Первом канале

WMJ.ruWMJ.ru

Юлия Барановская по праву заслужила титул одной из самых любимых в стране телеведущих. 41-летняя звезда стала незаменимой ведущей шоу «Мужское/женское» на Первом канале. И хотя недоброжелатели пророчат проекту скорое закрытие, сами Барановская и Гордон это опровергают.

Сколько зарабатывает Барановская на Первом канале?
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

На шоу телезвезда получает внушительный гонорар, а ее соведущий даже больше. Об этом рассказал блогер Рустам Солнцев.

«Сначала она получала одну сумму, потом она возрастала. Можно сказать, что сумма, которая крутится, — около двух миллионов рублей у Барановской. И, естественно, выше на миллион-полтора у Гордона. Это месячные гонорары», — цитирует Солнцева Woman.ru со ссылкой на Blitz+.

Тем не менее по информации в других СМИ, Барановская за шоу в месяц получает только 500 тысяч рублей, но у нее есть и множество дополнительных источников дохода.

Кстати, ранее Барановская вернулась в соцсети и прокомментировала слухи об эмиграции.

Последние новости
Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Рустам Солнцев,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители