Сколько зарабатывает Барановская на Первом канале?

Юлия Барановская по праву заслужила титул одной из самых любимых в стране телеведущих. 41-летняя звезда стала незаменимой ведущей шоу «Мужское/женское» на Первом канале. И хотя недоброжелатели пророчат проекту скорое закрытие, сами Барановская и Гордон это опровергают.

На шоу телезвезда получает внушительный гонорар, а ее соведущий даже больше. Об этом рассказал блогер Рустам Солнцев.

«Сначала она получала одну сумму, потом она возрастала. Можно сказать, что сумма, которая крутится, — около двух миллионов рублей у Барановской. И, естественно, выше на миллион-полтора у Гордона. Это месячные гонорары», — цитирует Солнцева Woman.ru со ссылкой на Blitz+.

Тем не менее по информации в других СМИ, Барановская за шоу в месяц получает только 500 тысяч рублей, но у нее есть и множество дополнительных источников дохода.

Кстати, ранее Барановская вернулась в соцсети и прокомментировала слухи об эмиграции.