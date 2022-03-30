Королева раскрыла свое местонахождение

Певица Наташа Королева опубликовала видео из гостиничного номера в Санкт-Петербурге . В своем Telegram-канале она опубликовала первую запись после того, как перестала выходить на связь с поклонниками в конце февраля.

«Ну, здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, Он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет. И мне непременно поможет», — написала Королева в посте с видео, на котором показывает убранство номера.

Напомним, что до текущего момента поклонники в последний раз видели Королеву во время записи шоу «Две звезды. Отцы и дети» на канале «Россия», где она участвует вместе со своим сыном Архипом. Фанаты предполагали, что певица либо приболела, либо эмигрировала в США к своей матери Людмиле Порывай.