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1 час назад

Наташа Королева рассказала, в какой стране сейчас находится

Никита Бородкин

Певица Наташа Королева опубликовала видео из гостиничного номера в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале она опубликовала первую запись после того, как перестала выходить на связь с поклонниками в конце февраля.

Королева раскрыла свое местонахождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну, здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, Он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет. И мне непременно поможет», — написала Королева в посте с видео, на котором показывает убранство номера.

Предположительно, исполнительницу сопровождает сын Архип — в кадр попал молодой человек, похожий на наследника Королевой.

Напомним, что до текущего момента поклонники в последний раз видели Королеву во время записи шоу «Две звезды. Отцы и дети» на канале «Россия», где она участвует вместе со своим сыном Архипом. Фанаты предполагали, что певица либо приболела, либо эмигрировала в США к своей матери Людмиле Порывай.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Наташа Королева,
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