Наташа Королева вышла на связь

Певица Наташа Королева впервые с конца февраля вышла на связь со своими фанатами.

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После слухов о том, что 48-летняя певица переехала к матери в США, Королева опубликовала в своем недавно созданном Telegram-канале пост из Санкт-Петербурга.

«Ну здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, Он из всех бед выручает. Знает он, что меня гложет. И мне непременно поможет», — написала она.

Предположительно, певицу сопровождает сын Архип.

Кроме того, недавно стало известно о местонахождении певца Филиппа Киркорова, которого также потеряли поклонники — он, по словам ведущей Алены Жигаловой, находится в Москве.

Ранее сообщалось, что мама Королевой Людмила Порывай отметила свое 76-летие. День рождения Людмила Ивановна встретила в ярком розовом мини-платье с глубоким декольте и крыльями. Ее костюм изображал наряд феи. Близкие и друзья подарили подарки, принесли шарики и цветы, сделали сюрприз.