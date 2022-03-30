С певицы Жасмин потребовали 300 миллионов

На певицу Жасмин (Сара Манахимова) подан иск в суд с требованием выплатить 300 млн рублей, так как ее отец был залогодателем в крупном займе. Об этом пишет StarHit.

Фото: @singer_JASMIN/ Telegram @singer_JASMIN/ Telegram

«Сумма иска составляет 300 млн рублей. Между банком и заемщиком был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения исполнения обязательств, также был составлен договор залога недвижимости. При подготовке иска в суд установлено, что лицо, на которого возложены обязательства отвечать перед банком за исполнение заемщиком условий по договору, умер (Лев Манахимов)», — рассказали в пресс-службе Мещанского районного суда.

Отец певицы известный балетмейстер и почетный гражданин Дербента Лев Манахимов скончался от коронавируса летом 2021 года. Жасмин тяжело пережила эту утрату, а теперь вместе со своим братом Анатолием выступает ответчицей по иску, так как они являются наследниками отца.

Банк-истец требует обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее Манахимову, при помощи продажи на публичных торгах.

Представители Жасмин пока не знают всех деталей, так как не успели ознакомиться с материалами дела. Предварительное слушание назначено на 18 апреля.