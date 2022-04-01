Ксения Бородина заставила 6-летнюю дочь мыть посуду

Известная телеведущая Ксения Бородина растит двоих детей. Старшей дочери знаменитости Марусе 12 лет, а младшей Теоне 6 лет.

Фото: соцсети соцсети

Звезда не раз признавалась, что воспитывает наследниц в строгости. И Ксения Бородина наказывает девочек. Так, младшей дочери пришлось мыть посуду. Теона, конечно же, была недовольна. Малышка даже расплакалась. Она не понимала, зачем ей это делать, ведь дома есть посудомойка. Звездная мама спокойно объяснила девочке, что труд облагораживает человека.

«Суровая мать », «Что этот ангел мог натворить? », «Кто эти борщи вообще придумал », «Я тоже так наказываю))) в угол опасно ставить, она там обои ковыряет », «Приручать к труду нужно с детства », «Вот после таких постов я задумываюсь над тем, чтобы завести детей :D а то как раз посуды целая раковина », — комментирует аудитория в соцсети.

Напомним, Маруся появилась на свет 10 июня 2009 года в первом браке знаменитости с бизнесменом Юрием Будаговым. Экс-супруги сохранили нормальные отношения. Телеведущая не препятствует общению дочери с отцом. Маруся часто встречается с папой.