В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

«Суровая мать»: Ксения Бородина заставила 6-летнюю дочь мыть посуду

Letidor.ruиещё 2

Известная телеведущая Ксения Бородина растит двоих детей. Старшей дочери знаменитости Марусе 12 лет, а младшей Теоне 6 лет.

Ксения Бородина заставила 6-летнюю дочь мыть посуду
Фото: соцсетисоцсети

Звезда не раз признавалась, что воспитывает наследниц в строгости. И Ксения Бородина наказывает девочек. Так, младшей дочери пришлось мыть посуду. Теона, конечно же, была недовольна. Малышка даже расплакалась. Она не понимала, зачем ей это делать, ведь дома есть посудомойка. Звездная мама спокойно объяснила девочке, что труд облагораживает человека.

«Суровая мать », «Что этот ангел мог натворить? », «Кто эти борщи вообще придумал », «Я тоже так наказываю))) в угол опасно ставить, она там обои ковыряет », «Приручать к труду нужно с детства », «Вот после таких постов я задумываюсь над тем, чтобы завести детей :D а то как раз посуды целая раковина », — комментирует аудитория в соцсети.

Напомним, Маруся появилась на свет 10 июня 2009 года в первом браке знаменитости с бизнесменом Юрием Будаговым. Экс-супруги сохранили нормальные отношения. Телеведущая не препятствует общению дочери с отцом. Маруся часто встречается с папой.

22 декабря 2015 года Ксения Бородина во второй раз стала мамой. Она подарила дочь бизнесмену Курбану Омарову. В июне 2021 года супруги расстались. Родители Теоны совсем не общаются. Девочка, конечно же, очень переживает. Она оказалась не готова к тому, что отец больше не будет жить рядом. Но звездные мама и папа стараются отвлекать и радовать ребенка, чтобы малышка не грустила.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители