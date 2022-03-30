Вырастут ли цены на концерты Бузовой, Волочковой и Семенович

В последние месяцы цены в России регулярно растут. Дорожают продукт в магазинах, билеты на самолеты, бензин. Вместе с ними может вырасти и стоимость выступления российских звезд. Одной из первых цены подняла Лолита Милявская — певица объяснила это ростом затрат на перелеты.

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«При перелете у тебя существует перегруз — это не личные вещи. Как правило, все летают с очень маленькими сумочками, куда входят трусы и носки запасные. Дальше — инструменты. Каждый играет на своем. А наши авиакомпании перевозки подняли в два раза», — подчеркнула певица.

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Кроме перелетов на ценообразование влияет стоимость рекламы, аренда зала, цена гостиничных номеров — за рост цен в результате платит зритель. Teleprogramma.pro выяснила, будут ли пересматривать экономику своих выступлений Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Анна Семенович и другие российские звезды.

Анита Цой

Певица решила не повышать свой гонорар, а потому поклонники могут не переживать. Помимо этого, артистка готовится дать несколько благотворительных концертов.

«На свое шоу "Пятый океан" в Екатеринбурге и Казани пригласила много медицинских работников. На днях бесплатно выступила для сотрудников и пациентов госпиталя Росгвардии в честь их профессионального праздника. Сейчас мы все в одной ситуации и поднимать гонорары за выступление считаю не корректным», — подчеркнула Анита.

Анастасия Волочкова

Для бывшей примы Большого театра вопрос цены на билеты не стоит — все ее выступления бесплатны. Волочкова отмечала, что своими концертными программами и спектаклями не зарабатывает денег и все их ведет на благотворительной основе с тех пор, как «начался кризис».

«Сегодня многие люди перед выбором: купить себе хлеб, заплатить за ЖКХ или купить билет на выступление артиста. Пока многие поднимают цены, я вообще ничего не продаю. Все приходят бесплатно. Мне бог дал талант и трудолюбие, не спрашивая за это денег. Поэтому я дарю его людям, какие бы сложные времена не наступили», — отметила танцовщица.

Анна Семенович

У Семенович 15 апреля пройдет сольный концерт в клубе «16 тонн» в Москве. Цены на билеты остались на докризисном уровне.

«Хочется просто встретиться со зрителями, подарить им хорошее настроение, поддержать своими песнями. Для этого мы артисты и работаем, и у зрителей должна быть возможность прийти на выступление и провести хороший вечер», — рассказала Анна.

Ольга Бузова

PR-агент поющей телеведущей Антон Богославский отметил, что Бузова «выступала и выступает» за доступность своих мероприятий для зрителей.

«Это ей очень важно, так что никакого повышения цен не планируется», — заключил менеджер.

Катя Лель

Директор певицы Ирина Шабельникова заявила, что у Лель зафиксирован прайс, который не пересматривается уже несколько лет.