Уилла Смита могут лишить статуэтки из-за скандала на «Оскаре»

Американские инсайдеры сообщают о том, что организаторы церемонии вручения премии «Оскар» могут созвать специальную комиссию, чтобы дать юридическую оценку скандалу с участием актера Уилла Смита.

Фото: Reuters Reuters

Напомним, во время мероприятия Смит публично ударил ведущего Криса Рока из-за не слишком удачной шутки в адрес его супруги Джады Пинкетт-Смит.

А в регламенте «Оскара, принятом пять лет назад, четко говорится о неприятии любой формы насилия во время проведения церемонии.