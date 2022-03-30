Уилла Смита могут лишить статуэтки из-за скандала на «Оскаре»

Американские инсайдеры сообщают о том, что организаторы церемонии вручения премии «Оскар» могут созвать специальную комиссию, чтобы дать юридическую оценку скандалу с участием актера Уилла Смита.
Напомним, во время мероприятия Смит публично ударил ведущего Криса Рока из-за не слишком удачной шутки в адрес его супруги Джады Пинкетт-Смит.
А в регламенте «Оскара, принятом пять лет назад, четко говорится о неприятии любой формы насилия во время проведения церемонии.
Если комиссия будет создана, на ней непременно встанет вопрос о лишении Смита статуэтки «Оскара» за лучшую мужскую роль, которую актер получил на днях.