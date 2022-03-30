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39 минут назад

«Сворует ведь»: Ширвиндт рассказал, что опасался Михаила Задорнова

Никита Бородкин

Актер Александр Ширвиндт рассказал, что, несмотря на многолетнюю дружбу, одно время опасался сатирика Михаила Задорнова. Как сообщает Teleprogramma.pro, артист признался, что комик грешил «полувраньем, полуворовством».

Ширвиндт рассказал, что опасался Михаила Задорнова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как-то мы летели компанией в Кельн. Жванецкий поворачивается ко мне: "Вот что я тебе расскажу…" А потом мы посмотрели на Задорнова и замолчали – сворует ведь. После этого случая Задорнов на своих вечерах стал ссылаться уже на имена тех, кому эта байка принадлежит», — рассказал Ширвиндт.

При этом артист подчеркнул, что с Задорновым они часто спорили, а это нередко приводило к ссорам.

Напомним, что советский и российский писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в 2017 году в возрасте 69 лет из-за опухоли мозга. Его похоронили в Юрмале, рядом с могилой его отца. Ранее его супруга Елена Бомбина рассказала, что заболевание у него могло появиться после травмы во время катания на лыжах — писатель ударился головой при спуске со склона без защитного шлема и экипировки.

Шоу-бизнес,Елена Бомбина,Александр Ширвиндт,Михаил Задорнов,
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