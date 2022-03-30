Ширвиндт рассказал, что опасался Михаила Задорнова

«Как-то мы летели компанией в Кельн. Жванецкий поворачивается ко мне: "Вот что я тебе расскажу…" А потом мы посмотрели на Задорнова и замолчали – сворует ведь. После этого случая Задорнов на своих вечерах стал ссылаться уже на имена тех, кому эта байка принадлежит», — рассказал Ширвиндт.