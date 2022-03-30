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1 час назад

Ни памятника, ни постамента: почему могила актера Алексея Булдакова в жутком состоянии

Экспресс газетаЭкспресс газета

Многие любимцы публики после своей смерти оказываются забыты. Могилы артистов, которые при жизни были овеяны славой, спустя несколько лет после похорон выглядят запущенными и даже жалкими. Нечто подобное случилось и с местом последнего упокоения народного артиста России Алексея Булдакова.

"Гильдия актеров" прокомментировала отсутствие памятника на могиле Алексея Булдакова
Фото: ТАССТАСС

Алексей Булдаков скончался 3 апреля 2019 года на гастролях в Монголии. Ничего не предвещало беды. Незадолго до смерти актер успел поговорить по телефону с женой, собирался вылететь домой. Он ушел из жизни во время сна, причиной стал оторвавшийся тромб.

Прощание с Алексеем Ивановичем проходило в Доме кино в Москве, проводить его собралось немало звезд отечественного кинематографа. Среди пришедших артистов можно было увидеть Юрия Чернова, Александра Панкратова-Черного, Юрия Назарова и других знаменитостей. В общем, траурная церемония была пышной.

Зато внешний вид могилы Алексея Ивановича спустя три года после его похорон оставляет желать лучшего. Там до сих пор нет ни постамента ни памятника, а вокруг разбросаны цветы. Выглядит место последнего упокоения непрезентабельно. Представители «Гильдии актеров» уже успели прокомментировать ситуацию с отсутствием памятника на могиле Булдакова. Примечательно, что вину в итоге повесили на родных покойной звезды «Особенностей национальной охоты».

«Нет, пока не планируем. Семья хочет, но мы не можем вмешиваться в дела семьи, там какие-то свои… трудности, не знаю, не получается пока», — заявили в пресс-службе.

Шоу-бизнес,Алексей Булдаков,Юрий Назаров,Юрий Чернов,
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