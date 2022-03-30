"Гильдия актеров" прокомментировала отсутствие памятника на могиле Алексея Булдакова

Многие любимцы публики после своей смерти оказываются забыты. Могилы артистов, которые при жизни были овеяны славой, спустя несколько лет после похорон выглядят запущенными и даже жалкими. Нечто подобное случилось и с местом последнего упокоения народного артиста России Алексея Булдакова.

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Алексей Булдаков скончался 3 апреля 2019 года на гастролях в Монголии. Ничего не предвещало беды. Незадолго до смерти актер успел поговорить по телефону с женой, собирался вылететь домой. Он ушел из жизни во время сна, причиной стал оторвавшийся тромб.

Прощание с Алексеем Ивановичем проходило в Доме кино в Москве, проводить его собралось немало звезд отечественного кинематографа. Среди пришедших артистов можно было увидеть Юрия Чернова, Александра Панкратова-Черного, Юрия Назарова и других знаменитостей. В общем, траурная церемония была пышной.

Зато внешний вид могилы Алексея Ивановича спустя три года после его похорон оставляет желать лучшего. Там до сих пор нет ни постамента ни памятника, а вокруг разбросаны цветы. Выглядит место последнего упокоения непрезентабельно. Представители «Гильдии актеров» уже успели прокомментировать ситуацию с отсутствием памятника на могиле Булдакова. Примечательно, что вину в итоге повесили на родных покойной звезды «Особенностей национальной охоты».