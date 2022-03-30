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1 час назад

Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне

runews24.rurunews24.ru

42-летний Джейсон Момоа в интервью Access Hollywood опроверг слухи о воссоединении его с бывшей супругой 54-летней Лизой Боне. Пара рассталась после 16 лет совместной жизни. Как отметил актер, они с Лизой не вместе, но все еще являются семьей.

Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, о разводе звезды фильмов «Дюна» и «Аквамен» стало известно в начале этого года. По словам Момоа, их с супругой любовь к друг другу приобрела новые формы, и они решили расстаться, «чтобы стать кем-то еще».

Отметим, что пара прожила вместе 16 лет, однако брак был зарегистрирован лишь в 2017 году. В браке у звезд родились дочь Лола и сын Накоа-Вульф.

Шоу-бизнес,Джейсон Момоа,
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