Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с Лизой Боне

42-летний Джейсон Момоа в интервью Access Hollywood опроверг слухи о воссоединении его с бывшей супругой 54-летней Лизой Боне. Пара рассталась после 16 лет совместной жизни. Как отметил актер, они с Лизой не вместе, но все еще являются семьей.

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Напомним, о разводе звезды фильмов «Дюна» и «Аквамен» стало известно в начале этого года. По словам Момоа, их с супругой любовь к друг другу приобрела новые формы, и они решили расстаться, «чтобы стать кем-то еще».