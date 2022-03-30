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18 минут назад

Юлия Меньшова опровергла слухи о своей эмиграции

Никита Бородкин

Актриса Юлия Меньшова опровергла слухи о своей эмиграции из России. В беседе с Teleprogramma.pro она заявила, что находится в Москве.

Юлия Меньшова ответила на слухи об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?» на YouTube сказал, что Меньшова уже «далеко», намекая на ее отъезд. Сама актриса отметила, что обычно не комментирует подобные высказывания.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском.

Однако некоторые звезды все же покинули Россию. Так, 21 марта стало известно, что Чулпан Хаматова уехала из страны. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии и решила «переждать», однако после приняла решение об эмиграции.

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Вместе со знаменитостью в Ригу переехали ее дети. Артистка подчеркнула, что в ближайшее время не станет возвращаться в РФ. Известно, что в латвийской столице она живет в элитном поселке, а денег у нее осталось немного — семье хватит лишь на четыре месяца жизни.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Чулпан Хаматова,Иван Ургант,Екатерина Гордеева,Юлия Меньшова,Ксения Собчак,
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