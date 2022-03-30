Юлия Меньшова ответила на слухи об эмиграции

Актриса Юлия Меньшова опровергла слухи о своей эмиграции из России. В беседе с Teleprogramma.pro она заявила, что находится в Москве.

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Ранее телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?» на YouTube сказал, что Меньшова уже «далеко», намекая на ее отъезд. Сама актриса отметила, что обычно не комментирует подобные высказывания.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде из страны ряда медийных персон. Многие из них, в том числе журналистка Ксения Собчак и телеведущий Иван Ургант, объяснили это отпуском.

Однако некоторые звезды все же покинули Россию. Так, 21 марта стало известно, что Чулпан Хаматова уехала из страны. В интервью Екатерине Гордеевой актриса рассказала, что во время начала спецоперации РФ по денацификации Украины она находилась в отпуске в Латвии и решила «переждать», однако после приняла решение об эмиграции.