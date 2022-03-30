Стало известно о состоянии прооперированного Димы Билана

Стало известно о состоянии прооперированного в одной из московских больниц популярного российского поп-исполнителя Димы Билана. В своем Telegram-канале артист сообщил, что идет на поправку.

Певец рассказал, что уже понемногу восстанавливается после хирургического вмешательства, которое было проведено из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Все под контролем! Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления», — написал он.

И сообщил, что уже начал готовиться к работе.

Ранее Билан рассказывал, что операция планировалась еще в 2021 году, однако несколько раз была отложена. Тогда певец не уточнял, какого именно рода хирургическое вмешательство ему потребовалось.