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37 минут назад

Стало известно о состоянии прооперированного Димы Билана

МослентаМослента

Стало известно о состоянии прооперированного в одной из московских больниц популярного российского поп-исполнителя Димы Билана. В своем Telegram-канале артист сообщил, что идет на поправку.

Певец рассказал, что уже понемногу восстанавливается после хирургического вмешательства, которое было проведено из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.

«Все под контролем! Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления», — написал он.

И сообщил, что уже начал готовиться к работе.

Сын Джигана и Самойловой попал в больницу ОАЭ

Ранее Билан рассказывал, что операция планировалась еще в 2021 году, однако несколько раз была отложена. Тогда певец не уточнял, какого именно рода хирургическое вмешательство ему потребовалось.

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