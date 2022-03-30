Королева Летиция скопировала образ Кейт Миддлтон

В Лондоне состоялась служба в честь покойного супруга Елизаветы II Филиппа, герцога Эдинбургского. В Вестминстерском аббатстве собрались все: от обитателей Букингемского дворца во главе с самой королевой до представителей европейских монархий. Почтили своим визитом и прилетевшие из солнечной Испании король Филипп VI и королева Летиция.

Фото: Globallook Globallook

Дресс-код в пригласительных обычно написан мелким шрифтом и далеко не все обращают на него внимание. Однако испанские монархи изучили его досконально, причем Летиция сделала это на примере образов Кейт Миддлтон. В частности, того, что герцогиня Кембриджская выбрала для торжества в честь Дня святого Патрика — с изумрудным пальто Laura Green London практически за полмиллиона рублей, затейливой шляпкой и лодочками.

Королева Летиция решила повторить успех Кэтрин, и нарядилась в приталенное платье-пальто на запах, добавила к нему шляпку-таблетку, туфли на шпильках и сумку Boss. Зеленого цвета на мероприятии было много, и это не случайность: гости выбирали темный оттенок, который еще называется «эдинбургский зеленый».

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Globallook