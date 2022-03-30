Ида Галич прокомментировала свой новый роман

Некоторое время назад в Сети начали довольно активно распространяться слухи о романе Иды Галич и Стаса Круглицкого. Звезды никак не комментировали эти домыслы, но совсем недавно вместе появились на вечеринке, что многие поклонники восприняли как подтверждение романа знаменитостей.

Фото: Global Look Press Global Look Press

И теперь Ида впервые прокомментировала свой роман!

Блогерша появилась в эфире «Русского Радио», где коснулась темы своих отношений. Ведущий напрямую спросил, связывают ли Галич и Круглицкого романтические отношения, добавив, что блогер довольно хорош собой.

Я не могу давать комментарии на эту тему ... Я тогда присмотрюсь к нему Круглицкому, — с юмором ответила звезда. Впрочем, некоторые фанаты восприняли это как прямое подтверждение романа знаменитостей.

А ранее в интервью для WMJ.ru Ида Галич рассказала о новых реалиях, изменении дохода и личном. Блогерша рассказала не только о работе, но и воспитании сына. Напомним, что артистка развелась с супругом Аланом Басиевым летом прошлого года после трех лет брака.