В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
55 минут назад

Ида Галич впервые прокомментировала свой роман со Стасом Круглицким

WMJ.ruWMJ.ru

Некоторое время назад в Сети начали довольно активно распространяться слухи о романе Иды Галич и Стаса Круглицкого. Звезды никак не комментировали эти домыслы, но совсем недавно вместе появились на вечеринке, что многие поклонники восприняли как подтверждение романа знаменитостей.

Ида Галич прокомментировала свой новый роман
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

И теперь Ида впервые прокомментировала свой роман!

Блогерша появилась в эфире «Русского Радио», где коснулась темы своих отношений. Ведущий напрямую спросил, связывают ли Галич и Круглицкого романтические отношения, добавив, что блогер довольно хорош собой.

Я не могу давать комментарии на эту тему ... Я тогда присмотрюсь к нему Круглицкому, — с юмором ответила звезда. Впрочем, некоторые фанаты восприняли это как прямое подтверждение романа знаменитостей.

А ранее в интервью для WMJ.ru Ида Галич рассказала о новых реалиях, изменении дохода и личном. Блогерша рассказала не только о работе, но и воспитании сына. Напомним, что артистка развелась с супругом Аланом Басиевым летом прошлого года после трех лет брака.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители