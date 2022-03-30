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1 час назад

Певица Нюша рассказала, как изменилась ее жизнь после рождения детей

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Свою жизнь до материнства певица Нюша описывает, как бесконечный бег по кругу, внутри которого находилось место исключительно работе.

Певица Нюша рассказала о трудностях материнства
Фото: Inc-NewsInc-News

После брака с Игорем Сивовым и рождения дочери Симбы, как вспоминает знаменитость, стало еще трудней. Теперь приходилось совмещать материнство и шоу-бизнес.

Но именно эти сложности, когда ничего не успеваешь, и позволили сделать переоценку ценностей и понять, что именно семья для любой женщины является главным в жизни.

«Быть мамой – это всегда трудно. Но в то же время именно в такие моменты начинаешь понимать, что такое счастье», - признается исполнительница.

Несколько месяцев назад Нюша родила сына, став дважды мамой. Правда фото наследника в соцсетях певица пока не показывает.

Не говорят супруги и имя мальчика. Но это не отменяет того, что теперь счастья в семье певицы стало вдвое больше.

Шоу-бизнес,
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