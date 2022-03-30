Певица Нюша рассказала о трудностях материнства

Свою жизнь до материнства певица Нюша описывает, как бесконечный бег по кругу, внутри которого находилось место исключительно работе.

После брака с Игорем Сивовым и рождения дочери Симбы, как вспоминает знаменитость, стало еще трудней. Теперь приходилось совмещать материнство и шоу-бизнес.

Но именно эти сложности, когда ничего не успеваешь, и позволили сделать переоценку ценностей и понять, что именно семья для любой женщины является главным в жизни.

«Быть мамой – это всегда трудно. Но в то же время именно в такие моменты начинаешь понимать, что такое счастье», - признается исполнительница.

Несколько месяцев назад Нюша родила сына, став дважды мамой. Правда фото наследника в соцсетях певица пока не показывает.