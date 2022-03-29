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36 минут назад

Сын Джигана и Самойловой попал в больницу ОАЭ

Елена Прошина

Двухлетний сын рэпера Джигана и Оксаны Самоловой Давид попал в больницу во время семейного отдыха в ОАЭ. Мальчика с температурой под 40 градусов госпитализировали в больницу. Сейчас Давид уже пошел на поправку, сообщила Самойлова.

Сын Джигана и Самойловой попал в больницу ОАЭ
Фото: соцсетисоцсети

«Давидик очень сильно заболел. Мы лежали в больнице все эти дни с температурой 40. С таким столкнулись впервые и, конечно, очень испугались за него. Слава Богу, сейчас все хорошо уже», — рассказала Самойлова.

По ее словам, лечение Давида в ОАЭ обошлось им недешево — 500 долларов стоил только прием у врача. Но, несмотря на траты, Самойлова похвалила больницу и медицинский персонал за профессиональную работу.

На данный момент Давида уже выписали из больницы. Дома ему еще предстоит продолжить лечение, но самое опасное позади, добавила Самойлова.

Пока двухлетний ребенок лежал в больнице вместе с мамой, за старшими дочерями дома присматривал Джиган и няни. По словам Самойловой, девочки настолько волновались за брата, что навещали его каждый день, а семилетняя Лея не переставала плакала.

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