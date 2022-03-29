Главред Maxim ответил осудившим Медведеву за фотосессию

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное — я всем все доказал», — приводятся в материале слова Маленкова.