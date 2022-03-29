Главред Maxim ответил осудившим Медведеву за фотосессию

Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил хейтерам, которые начали критиковать фигуристку Евгению Медведеву за эротическую фотосессию для издания. В интервью Metaratings.ru он посоветовал всем недовольным не покупать номер со спортсменкой.
«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное — я всем все доказал», — приводятся в материале слова Маленкова.
Ранее стало известно, что Медведева попала на обложку апрельского номера Maxim. Фотосессию проводили в бассейне. По словам самой фигуристки, идея сняться для мужского журнала появилась еще в конце 2021 года, но реализовать ее вышло уже после Нового года.