В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
22 минуты назад

Главред Maxim ответил осудившим Медведеву за фотосессию

Елена Прошина

Главный редактор мужского журнала Maxim Александр Маленков ответил хейтерам, которые начали критиковать фигуристку Евгению Медведеву за эротическую фотосессию для издания. В интервью Metaratings.ru он посоветовал всем недовольным не покупать номер со спортсменкой.

Главред Maxim ответил осудившим Медведеву за фотосессию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не покупайте этот номер, поинтересуйтесь чем-нибудь другим. Это нормально, когда у людей разное мнение. Мне вообще не особо интересно мнение о своей работе, потому что если бы всерьез им интересовался, то у меня уходила бы на это половина времени. Моя задача, чтобы это нравилось мне, моему коллективу и героине. Остальное — я всем все доказал», — приводятся в материале слова Маленкова.

maximonline.ru

Ранее стало известно, что Медведева попала на обложку апрельского номера Maxim. Фотосессию проводили в бассейне. По словам самой фигуристки, идея сняться для мужского журнала появилась еще в конце 2021 года, но реализовать ее вышло уже после Нового года.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Александр Маленков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители