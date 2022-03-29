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22 минуты назад

«И в горе, и в радости»: Прохор Шаляпин порассуждал об эмиграции

Вероника Полынина

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не уехал за границу на волне массового исхода деятелей культуры и искусства из России.

Прохор Шаляпин порассуждал об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант признался, что в сложное для страны время считает правильным оставаться на родине.

«Я, конечно, люблю путешествовать, уже много где побывал и, надеюсь, ещё побываю, но в такое сложное и даже, можно сказать, переломное время искренне считаю самым правильным — оставаться в родной стране вместе со всеми, как говорится, и в горе и в радости», - написал Шаляпин в своем телеграм-канале.

Певец проиллюстрировал публикацию снимками на фоне русских березок и отметил, что Россия – самое комфортное место для его души.

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При этом Шаляпин не стал осуждать коллег, которые покинули Россию, и признал их право на выбор. По его словам, правильным был этот выбор или нет, покажет время.

Галкин обратился к подписчикам из израильского города Кесария

Ранее актер Андрей Ургант рассказал, что его сын Иван Ургант, улетевший с семьей в Израиль после начала спецоперации России на Украине, вернулся в Москву.

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