Прохор Шаляпин порассуждал об эмиграции

«Я, конечно, люблю путешествовать, уже много где побывал и, надеюсь, ещё побываю, но в такое сложное и даже, можно сказать, переломное время искренне считаю самым правильным — оставаться в родной стране вместе со всеми, как говорится, и в горе и в радости», - написал Шаляпин в своем телеграм-канале.