Прохор Шаляпин порассуждал об эмиграции

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не уехал за границу на волне массового исхода деятелей культуры и искусства из России.
Музыкант признался, что в сложное для страны время считает правильным оставаться на родине.
«Я, конечно, люблю путешествовать, уже много где побывал и, надеюсь, ещё побываю, но в такое сложное и даже, можно сказать, переломное время искренне считаю самым правильным — оставаться в родной стране вместе со всеми, как говорится, и в горе и в радости», - написал Шаляпин в своем телеграм-канале.
Певец проиллюстрировал публикацию снимками на фоне русских березок и отметил, что Россия – самое комфортное место для его души.
При этом Шаляпин не стал осуждать коллег, которые покинули Россию, и признал их право на выбор. По его словам, правильным был этот выбор или нет, покажет время.
Ранее актер Андрей Ургант рассказал, что его сын Иван Ургант, улетевший с семьей в Израиль после начала спецоперации России на Украине, вернулся в Москву.