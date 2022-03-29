Малахов представил новый проект на федеральном канале

«Андрей говорит «привет» в субботу, но не прощается в воскресенье. Уникальные голоса и песни, которые изменили жизнь». Будут и эстрадные песни, и народные – под гармонь. Такое сопровождение на ТВ – что и в караоке ехать не надо, можно петь и плясать дома», — цитирует kp.ru авторов проекта.