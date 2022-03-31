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7 часов назад

Филипп Киркоров не может продать билеты на юбилейный концерт

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"иещё 1

Филиппу Киркорову 30 апреля 2022 года исполнится 55 лет. Юбилейный концерт поп-король планирует провести в Кремле с 27 по 30 апреля. По данным Teleprogramma.pro, билеты продаются крайне плохо.

Филипп Киркоров не может продать билеты на юбилейный концерт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На концерт 27 апреля до сих пор не продано половины билетов. На выступление 30 апреля в зале остаются свободными 1786 мест», – пишет источник.

Цены на концерт вполне доступные. Самый дешевый стоит 1000 рублей, самый дорогой 20 000, сообщают в СМИ. Целиком занят только партер, где будут сидеть гости, приглашенные самим Киркоровым.

Ранее «ФедералПресс» писал, как Филипп Киркоров добился руки и сердца Аллы Пугачевой.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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