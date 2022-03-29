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19 минут назад

Роза Сябитова вспомнила, как отдала бандитам ювелирный магазин

Слово и ДелоСлово и Дело

Знаменитая телесваха Роза Сябитова рассказала, как ей удалось выжить в тяжелые девяностые. Ей даже пришлось распрощаться со своим магазином, который она вынужденно отдала бандитам.

Сябитова отдала бандитам ювелирный магазин
Фото: prt scr youtube.com/Между намиprt scr youtube.com/Между нами

Сябитова прошла тяжелый путь, но сейчас твердо стоит на ногах. Она ведет популярную программу «Давай поженимся!» вместе со звездой «Жестокого романса» Ларисой Гузеевой.

Однако в жизни знаменитости было не все так просто. Сложные времена для телесвахи пришлись на девяностые. Звезда телевидения зарабатывала деньги разными способами: мыла полы, работала бебиситтером.

«Даже ювелирный магазин держала, но мне быстро показали, как все устроено. В итоге переписала на «братву» магазин и много еще чего отдала», — рассказал Сябитова в интервью «Антенне-Телесемь».

Впрочем, это не единственное испытание, которое выпало Сябитовой. Не так давно она поделилась с поклонниками в соцсетях рассказом о тяжелом периоде, когда ее супруг скончался, а друзья от нее отвернулись.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Лариса Гузеева,
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