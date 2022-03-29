Сябитова отдала бандитам ювелирный магазин

Знаменитая телесваха Роза Сябитова рассказала, как ей удалось выжить в тяжелые девяностые. Ей даже пришлось распрощаться со своим магазином, который она вынужденно отдала бандитам.

Фото: prt scr youtube.com/Между нами prt scr youtube.com/Между нами

Сябитова прошла тяжелый путь, но сейчас твердо стоит на ногах. Она ведет популярную программу «Давай поженимся!» вместе со звездой «Жестокого романса» Ларисой Гузеевой.

Однако в жизни знаменитости было не все так просто. Сложные времена для телесвахи пришлись на девяностые. Звезда телевидения зарабатывала деньги разными способами: мыла полы, работала бебиситтером.

«Даже ювелирный магазин держала, но мне быстро показали, как все устроено. В итоге переписала на «братву» магазин и много еще чего отдала», — рассказал Сябитова в интервью «Антенне-Телесемь».