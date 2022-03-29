Сябитова отдала бандитам ювелирный магазин

Знаменитая телесваха Роза Сябитова рассказала, как ей удалось выжить в тяжелые девяностые. Ей даже пришлось распрощаться со своим магазином, который она вынужденно отдала бандитам.
Сябитова прошла тяжелый путь, но сейчас твердо стоит на ногах. Она ведет популярную программу «Давай поженимся!» вместе со звездой «Жестокого романса» Ларисой Гузеевой.
Однако в жизни знаменитости было не все так просто. Сложные времена для телесвахи пришлись на девяностые. Звезда телевидения зарабатывала деньги разными способами: мыла полы, работала бебиситтером.
«Даже ювелирный магазин держала, но мне быстро показали, как все устроено. В итоге переписала на «братву» магазин и много еще чего отдала», — рассказал Сябитова в интервью «Антенне-Телесемь».
Впрочем, это не единственное испытание, которое выпало Сябитовой. Не так давно она поделилась с поклонниками в соцсетях рассказом о тяжелом периоде, когда ее супруг скончался, а друзья от нее отвернулись.