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40 минут назад

Медведева объяснила участие в фотосессии для Maxim

Lenta.ruLenta.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила участие в фотосессии для журнала Maxim. Ее слова приводятся на странице издания во «ВКонтакте».

Медведева объяснила участие в фотосессии для Maxim
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22-летняя спортсменка рассказала, что получила предложение в конце 2021 года. Она заявила, что фотосессия стала для нее интересным экспериментом.

«Мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова!» — призналась Медведева.

Журнал с фигуристкой на обложке выйдет 1 апреля. Выпуск посвящен 20-летнему юбилею издания в России. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила фотосессию, заявив, что подобные съемки популяризируют фигурное катание.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив соотечественнице Алине Загитовой. Она объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

Шоу-бизнес,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,
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