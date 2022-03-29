Медведева объяснила участие в фотосессии для Maxim

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила участие в фотосессии для журнала Maxim. Ее слова приводятся на странице издания во «ВКонтакте».

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22-летняя спортсменка рассказала, что получила предложение в конце 2021 года. Она заявила, что фотосессия стала для нее интересным экспериментом.

«Мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова!» — призналась Медведева.

Журнал с фигуристкой на обложке выйдет 1 апреля. Выпуск посвящен 20-летнему юбилею издания в России. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила фотосессию, заявив, что подобные съемки популяризируют фигурное катание.