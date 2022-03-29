Отар Кушанашвили о Лободе: «Знал, что доиграется»

"Я всегда утверждал, что Лобода доиграется. Невозможно обслуживать двадцать пять королевских дворов. <…> Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит", — прокомментировал журналист.