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1 час назад

Отар Кушанашвили о Лободе: «Знал, что доиграется»

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайниещё 2

Украинские власти огласили список звезд, которых не желают видеть на территории страны. В него попала украинская певица Светлана Лобода.

Отар Кушанашвили о Лободе: «Знал, что доиграется»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого девушка организовала гуманитарную помощь для нуждающихся земляков. Затем Лободу исключили из чёрного списка. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» порассуждал о происходящей ситуации.

"Я всегда утверждал, что Лобода доиграется. Невозможно обслуживать двадцать пять королевских дворов. <…> Мне очень жаль ее, ведь ей отказано в двух домах — домах под названием Россия и Украина. Людям не нравится, когда человек слишком поздно вспоминает, какой дома паспорт лежит", — прокомментировал журналист.

Однако Лобода утверждает, что ей всё равно на санкции, которые вводят в её сторону. Она уверяет, что продолжит помогать нуждающимся.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Светлана Лобода,
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