Группа Scorpions убрала упоминание Москвы из своей песни Wind of Change

Песню с новыми словами коллектив исполнил во время своего шоу в Лас-Вегасе. Музыканты убрали из композиции упоминание Москвы. Вместо строчки I follow the Moskva down to Gorky Park («Я иду вдоль Москвы-реки к парку Горького») музыканты спели Now listen to my heart, it says Ukraine («А теперь послушайте мое сердце — оно говорит "Украина"»). Отмечается, что это сбило зрителей с толку: они не сразу начали подпевать вокалисту Клаусу Майне.