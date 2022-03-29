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3 часа назад

Группа Scorpions убрала упоминание Москвы из своей песни Wind of Change

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Немецкая рок-группа Scorpions изменила текст своего хита Wind of Change. Об этом свидетельствует запись с концерта коллектива, опубликованная на видео-хостинге YouTube.

Группа Scorpions убрала упоминание Москвы из своей песни Wind of Change
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песню с новыми словами коллектив исполнил во время своего шоу в Лас-Вегасе. Музыканты убрали из композиции упоминание Москвы. Вместо строчки I follow the Moskva down to Gorky Park («Я иду вдоль Москвы-реки к парку Горького») музыканты спели Now listen to my heart, it says Ukraine («А теперь послушайте мое сердце — оно говорит "Украина"»). Отмечается, что это сбило зрителей с толку: они не сразу начали подпевать вокалисту Клаусу Майне.

Кроме того, один из гитаристов группы вышел на сцену с инструментом, раскрашенным в цвета украинского флага.

Wind of Change («Ветер перемен») — один из самых известных хитов Scorpions. Он вышел в 1990 году на альбоме Crazy World («Безумный мир»). Группа посвятила песню перестройке и окончанию холодной войны между СССР и США.

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