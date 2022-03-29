Дмитрий Дибров и его жена отметили годовщину свадьбы — модель вышла замуж в 19 лет

Известный телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей женой в Ростове-на-Дону. Полина Наградова тогда принимала участие в конкурсе красоты. Между ними завязался роман, который развивался стремительно.
В 2009 году пара официально зарегистрировала отношения. 19-летняя модель стала женой 49-летнего телеведущего. Дмитрий и Полина Дибровы расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
Супругов никогда не смущала разница в возрасте. На негативные комментарии они давно не обращают внимания.
"Нам 13 лет ️ 28.03.2009 мы с Дмитрием расписались в Грибоедовском Загсе Москвы ️ как будто вчера" …
— призналась бизнесвумен.
Напомним, пара воспитывает троих общих детей. В 2010 году Полина Диброва впервые стала мамой. Она родила сына Александра. В 2013 году в семье произошло пополнение. На свет появился мальчик Федор. А в 2015 году модель подарила супругу еще одного сына. Наследника назвали Ильей.
К слову, Дмитрий Дибров — многодетный отец. От первого брака у него есть сын. Сейчас Денису 37 лет. Телеведущий не интересуется судьбой своего первенца. Дмитрий Дибров не общается с ним уже больше 15 лет. Во втором браке у шоумена родилась дочь. Лада живет во Франции. В январе 2019 года девушка впервые стала мамой. У нее появилась на свет дочь. Малышку назвали Мией.