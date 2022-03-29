Сын Шукшиной отказался от ребенка и развелся с супругой

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин развелся со своей супругой Илоной Александровой и отказался от своего сына Марка, которого ему родила бывшая девушка. Как сообщает StarHit, Илона рассказала, что сейчас малыш живет под присмотром няни, поскольку ребенок оказался не нужен ни своему биологическому отцу, ни матери, Фрейе Зильбер.
«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка», — рассказала Илона.
Напомним, что в 2018 году Фрейя Зильбер родила Касаткину сына Марка, однако Макар долгое время отказывался от отцовства, пока его не удалось доказать с помощью ДНК-теста. Самой девушке быстро надоели родительские заботы и она передала его Марии Шукшиной, которая с радостью приняла внука в семью. По крайней мере актриса обеспечила малышу комфортную жизнь: у него есть нянечка, еда, теплая одежда, игрушки и все необходимое.
Осенью 2019 года Касаткин женился на Илоне Александровой. Несмотря на отсутствие звездного статуса, девушку быстро приняли в семье Шукшиных. Сама она активно публиковала в социальых сетях фото их семейной жизни, однако со временем такого контента становилось все меньше. В конце 2021 года она внезапно заявила, что отпускает «старые обиды» начинает жить новой жизни. В марте 2022 года Илона заявила, что они разорвали брак еще 10 месяцев назад.