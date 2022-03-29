Почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пропустили «Оскар-2022»?

На прошедшей церемонии вручения «Оскара» журналисты и фотографы ожидали появления Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Но пара, которая воссоединилась спустя 17 лет после разрыва помолвки, так и не появилась на фотоколле. Впрочем, их отсутствие неожиданным не назовёшь: ни Бен, ни Дженнифер не получили ни одной номинации на премию. На афтепати они также не появились, хотя там отметились многие звёзды, которых не было на самом вручении «Оскара» — та же Кендалл Дженнер или Аня Тейлор-Джой.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Примечательно, что «Оскар» влюблённые однажды всё-таки посещали: это было в 2003 году, когда одним из самых обсуждаемых событий церемонии стали страстные поцелуи Джей Ло и её бойфренда. Но уже в 2004 году пара рассталась за день до свадебной церемонии. Лишь 17 лет спустя стала известна причина их разрыва, когда бывший персональный ассистент Бена признался, что виной тому была алкогольная зависимость Аффлека. Сам актёр настаивает, что тогда он попросту не выдержал повышенного внимания со стороны прессы и сбежал.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премии «Оскар», 2003

Но всё это в прошлом: в июле 2021 года Лопес подтвердила, что они с Аффлеком возобновили отношения. Несколько дней назад инсайдер из окружения пары рассказал, что происходит между Дженнифер и её бойфрендом сейчас. Он подтвердил, что пара планирует свадьбу в ближайшее время:

«Как она, так и Бен не могут дождаться того, чтобы провести остаток своей жизни вместе. Они считают, что им это суждено. Обсуждение помолвки идёт полным ходом и сейчас они сосредоточены на том, чтобы учесть все ошибки прошлого и построить здоровые, полноценные отношения».

Секретом успешного воссоединения пары инсайдер назвал то, что Бен активно поддерживает Дженнифер во всех её начинаниях.

«Он — главный фанат Лопес и не было и дня, чтобы он не сказал ей, какая она замечательная. Бен любит рассказывать своим друзьям о различных проектах, которые она создаёт. Она также оказывает ему поддержку, но конкурировать с его заботой и гордостью за неё ей пока что трудно», — признаётся источник.