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1 час назад

Дима Билан рассказал, как восстанавливается после операции

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Поп-исполнитель Дима Билан рассказал у себя в Telegram-канале о перенесенной операции. Болезнь, которую Билан не называет, обострилась на фоне дважды перенесенного коронавируса.

Дима Билан рассказал, как восстанавливается после операции
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

Сейчас, по его словам, он поправляется.

"Все под контролем! Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления! Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе!" — сказал Билан.

Он также напомнил, что в мае начнется его большой тур по России и полноценное возвращение на сцену. Ранее актер и телеведущий Валдис Пельш опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит плановый осмотр.

"Я не госпитализирован, на плановом осмотре, просто иногда для этого нужно отключить телефон. Не волнуйтесь, все хорошо", — уточнил артист.

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