Дима Билан рассказал, как восстанавливается после операции

Поп-исполнитель Дима Билан рассказал у себя в Telegram-канале о перенесенной операции. Болезнь, которую Билан не называет, обострилась на фоне дважды перенесенного коронавируса.

Сейчас, по его словам, он поправляется.

"Все под контролем! Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления! Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе!" — сказал Билан.

Он также напомнил, что в мае начнется его большой тур по России и полноценное возвращение на сцену. Ранее актер и телеведущий Валдис Пельш опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит плановый осмотр.