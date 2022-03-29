В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
12 минут назад

Прохор Шаляпин появился на публике в компании экс-любовницы и бывшей жены

Слово и ДелоСлово и Дело

Певец Прохор Шаляпин совсем недавно лишился жены, однако артиста уже замечают в компании с другими девушками. Такое поведение не могло остаться незамеченным подписчиками звезды.

Прохора Шаляпина заметили в компании экс-любовницы и бывшей жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Составили компанию певцу его бывшие возлюбленные. Одна из них — молодая модель Анна Калашникова, также известная как экс-любовница Прохора. Другая — бывшая жена певца Лариса Копенкина. На опубликованной в соцсетях Калашниковой фотографии все стоят вместе в нарядных красных костюмах.

«Санта-Барбара снова вместе! Не сговариваясь пришли в одной цветовой гамме. Видимо, это семейное», — иронично подписала снимок Анна.

Подписчики же посоветовали Шаляпину быть скромнее. Многие отметили его «разгульный образ жизни».

«Прохор, держать траур вас явно не учили», — возмутился поклонник.

«Веселый вдовец, нечего сказать», — написал другой.

Жена Шаляпина Татьяна Дэвис ушла из жизни менее года назад. Причиной ее смерти стал коронавирус, которым, по слухам, она заразилась на свадьбе.

Лариса Копенкина,Анна Калашникова,Прохор Шаляпин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители