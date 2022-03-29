Прохора Шаляпина заметили в компании экс-любовницы и бывшей жены

Певец Прохор Шаляпин совсем недавно лишился жены, однако артиста уже замечают в компании с другими девушками. Такое поведение не могло остаться незамеченным подписчиками звезды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Составили компанию певцу его бывшие возлюбленные. Одна из них — молодая модель Анна Калашникова, также известная как экс-любовница Прохора. Другая — бывшая жена певца Лариса Копенкина. На опубликованной в соцсетях Калашниковой фотографии все стоят вместе в нарядных красных костюмах.

«Санта-Барбара снова вместе! Не сговариваясь пришли в одной цветовой гамме. Видимо, это семейное», — иронично подписала снимок Анна.

Подписчики же посоветовали Шаляпину быть скромнее. Многие отметили его «разгульный образ жизни».

«Прохор, держать траур вас явно не учили», — возмутился поклонник.



«Веселый вдовец, нечего сказать», — написал другой.