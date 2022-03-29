В чалме и шелковом платье: Нетребко встретила рассвет в пустыне в Дубае

Оперная певица Анна Нетребко взяла паузу в выступлениях и уехала в Дубай. Как сообщает Teleprogramma.pro, исполнительница выложила в соцсетях фото, на котором она встречает рассвет в пустыне в чалме и шелковом платье.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что Нетребко пообещала возобновить спектакли и концерты в ближайшие месяцы, а пока что собирается путешествовать по миру. В первый же день своего пребывания в ОАЭ оперная дива отправилась в пустыню вместе с мужем и сыном. Там они много гуляли и остались на ночлег.

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Ранним утром исполнительница решила встретить восход солнца. На снимке Нетребко одета в шелковое платье и восточный халат, а на голове у нее повязана чалма, которая дополнена ярким макияжем.

Напомним, что из-за того что Нетребко отказалась высказывать свою позицию по поводу спецоперации на Украине, с ней расторгла договор Баварская опера. Потом ее заменили в постановке в «Метрополитен-опера», а немецкий лейбл расторг с ней контракт.