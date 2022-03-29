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48 минут назад

Наташа Королева отреагировала на слухи об отъезде в США

МослентаМослентаиещё 3

Певица Наташа Королева отреагировала на слухи о ее отъезде из России в США. Опровержение этой информации появилось в Telegram-канале, посвященном творчеству артистки.

Наташа Королева отреагировала на слухи об отъезде в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Администрация канала сообщила, что на днях певица записала ролик, подтверждающий, что она находится в Санкт-Петербурге. Туда исполнительница прибыла из Москвы.

Сама Королева 26 марта выложила в свой Telegram-канал видео, на котором продемонстрировала свой номер в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.

«Ну здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает, знает он, что меня гложет, и мне непременно поможет», — прокомментировала запись артистка.

На видео также попал сын Королевой Архип.

Ранее на новость об отъезде из России отреагировал актер Константин Хабенский. Артист сообщил, что не собирается покидать страну.

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