Наташа Королева отреагировала на слухи об отъезде в США

Певица Наташа Королева отреагировала на слухи о ее отъезде из России в США. Опровержение этой информации появилось в Telegram-канале, посвященном творчеству артистки.

Администрация канала сообщила, что на днях певица записала ролик, подтверждающий, что она находится в Санкт-Петербурге. Туда исполнительница прибыла из Москвы.

Сама Королева 26 марта выложила в свой Telegram-канал видео, на котором продемонстрировала свой номер в одной из гостиниц Санкт-Петербурга.

«Ну здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает, знает он, что меня гложет, и мне непременно поможет», — прокомментировала запись артистка.

На видео также попал сын Королевой Архип.

Ранее на новость об отъезде из России отреагировал актер Константин Хабенский. Артист сообщил, что не собирается покидать страну.