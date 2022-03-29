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32 минуты назад

Дмитрий Губерниев решил добить Бузову «алкогольной зависимостью»

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Ольга Бузова появилась в эфире «Матча ТВ», на что мгновенно отреагировал ее верный «товарищ» Дмитрий Губерниев, пишет «Спорт-экспресс». Комментатор снова намекнул на алкогольную зависимость артистки.

Губерниев решил добить Бузову «алкогольной зависимостью»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам расстаться словно не было любви? А может ночь не торопить и вновь коньяк нам вместе пить?» – иронично зачитал Губерниев.

Напомним, что во время «Евро-2020» поддержать футболистов в эфир к Губерниеву пришла Ольга Бузова. Ведущий начал подкалывать артистку, спрашивать про то, как часто она пьет коньяк по утрам. В итоге поп-дива разрыдалась, а комментатор с тех пор то и дело шутит про этот коньяк. На Олимпиаде в Пекине Губерниев тоже был. «ФедералПресс» публиковал его слова о «паранойе» китайцев.

Шоу-бизнес,Дмитрий Губерниев,Ольга Бузова,
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