Губерниев решил добить Бузову «алкогольной зависимостью»

Напомним, что во время «Евро-2020» поддержать футболистов в эфир к Губерниеву пришла Ольга Бузова. Ведущий начал подкалывать артистку, спрашивать про то, как часто она пьет коньяк по утрам. В итоге поп-дива разрыдалась, а комментатор с тех пор то и дело шутит про этот коньяк. На Олимпиаде в Пекине Губерниев тоже был. «ФедералПресс» публиковал его слова о «паранойе» китайцев.