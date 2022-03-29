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27 минут назад

Влада Соколовского срочно госпитализировали из-за «адских болей»

Слово и ДелоСлово и Дело

Певец Влад Соколовский рассказал подписчикам в соцсетях о проблемах со здоровьем. По словам исполнителя, он испытал такие сильные боли в области спины, что даже не мог пошевелиться.

Влада Соколовского срочно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого артист вызвал скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации артиста.

«Я тут еду на скорой. У меня почечная колика. В первый раз в жизни. Никогда с таким не сталкивался. Это просто какие-то адские боли», — отметил Соколовский в своем Telegram-канале.

В итоге Владу пришлось провести в клинике семь часов. Со слов артиста, он пропускал вперед людей, которые находились в более тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у Соколовского небольшие камни в почках и теперь ему предстоит пройти лечение.

Сейчас Влад Соколовский уже находится дома. Поклонники поддержали музыканта, который недавно стал отцом во второй раз, и даже предложили ему несколько народных способов избавления от камней в почках.

Шоу-бизнес,Влад Соколовский,
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