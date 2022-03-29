Влада Соколовского срочно госпитализировали

Певец Влад Соколовский рассказал подписчикам в соцсетях о проблемах со здоровьем. По словам исполнителя, он испытал такие сильные боли в области спины, что даже не мог пошевелиться.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После этого артист вызвал скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации артиста.

«Я тут еду на скорой. У меня почечная колика. В первый раз в жизни. Никогда с таким не сталкивался. Это просто какие-то адские боли», — отметил Соколовский в своем Telegram-канале.

В итоге Владу пришлось провести в клинике семь часов. Со слов артиста, он пропускал вперед людей, которые находились в более тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у Соколовского небольшие камни в почках и теперь ему предстоит пройти лечение.