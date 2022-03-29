Моргенштерн показал новое тату на лице и испугал подписчиков

«Депресняк?», «Это тату или бритвой прорезано?», «Никому не желаю такого периода в жизни, честно», «(...)Татуировка — это не шутки. Если уж набил, то несет она сильную энергию в твою жизнь. Любые рисунки или тату надо делать осознанно. Видимо, он этого желает. Это его воля! Ну что, процесс запущен...», «Что-то тебя не туда понесло, мужик...», «Никому не желаю быть в таком состоянии», — комментировали юзеры.