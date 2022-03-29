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44 минуты назад

Ирина Безрукова вспомнила о жизни на Казанском вокзале в юности

МослентаМослентаиещё 2

Об экстремальных условиях с которыми она столкнулась, когда впервые приехала в столицу, рассказала «Мосленте» актриса Ирина Безрукова.

Ирина Безрукова рассказала о жизни на Казанском вокзале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Безрукова вспомнила, как две ночи жила на Казанском вокзале.

«Я умывалась и чистила зубы в общественном туалете, сдавала вещи в камеру хранения и пыталась как-то устроиться на ночь в тесном пластиковом кресле. Вокруг были не самые приятные персонажи, какие-то цыгане… И я», — вспомнила актриса.

Знаменитость призналась, что с первого раза ей не повезло, и успех пришел к ней позже, фактически случайно.

«Возможно, мой привычный для всех образ слабо ассоциируется с человеком, готовым к смелым поступкам, однако предлагаю вспомнить, с чего все началось», — сказала она.

Ранее о первом впечатлении от Москвы рассказала переехавшая в столицу уроженка Донбасса.

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