Ирина Безрукова рассказала о жизни на Казанском вокзале

Об экстремальных условиях с которыми она столкнулась, когда впервые приехала в столицу, рассказала «Мосленте» актриса Ирина Безрукова.
Безрукова вспомнила, как две ночи жила на Казанском вокзале.
«Я умывалась и чистила зубы в общественном туалете, сдавала вещи в камеру хранения и пыталась как-то устроиться на ночь в тесном пластиковом кресле. Вокруг были не самые приятные персонажи, какие-то цыгане… И я», — вспомнила актриса.
Знаменитость призналась, что с первого раза ей не повезло, и успех пришел к ней позже, фактически случайно.
«Возможно, мой привычный для всех образ слабо ассоциируется с человеком, готовым к смелым поступкам, однако предлагаю вспомнить, с чего все началось», — сказала она.
Ранее о первом впечатлении от Москвы рассказала переехавшая в столицу уроженка Донбасса.