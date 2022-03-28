Собчак объявила о возвращении в Россию

«Я извиняюсь перед теми, кого это сейчас действительно беспокоит. Вы - счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно. Честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке», - заявила Собчак.