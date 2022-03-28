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24 минуты назад

Собчак объявила о возвращении в Россию

Вероника Полынина

Телеведущая и блогер Ксения Собчак объявила о возвращении в Россию. Собчак анонсировала участие в бизнес-форуме, который пройдет в Москве в конце апреля. Телеведущая пообещала рассказать о бизнесе, личном бренде и коммуникации в новой действительности.

Собчак объявила о возвращении в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СМИ предположили, что за время, проведенное за границей, Собчак «поиздержалась» и намерена восстановить материальное положение, поработав спикером на бизнес-форуме.

Последние недели Ксения выходила в прямые эфире без макияжа и с непричесанной головой. На недоумение подписчиков бывшая икона стиля отвечала, что выглядит «не ужасно, а экономно». Кроме того, по словам Собчак, из-за геополитической обстановки она не может взять себя в руки и расчесать колтуны.

«Я извиняюсь перед теми, кого это сейчас действительно беспокоит. Вы - счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно. Честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке», - заявила Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак улетела в Израиль вскоре после начала военной спецоперации России на Украине. По словам телеведущей, она уехала с сыном в давно запланированный отпуск.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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