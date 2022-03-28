Безруков поддержал Уилла Смита после инцидента на «Оскаре»

Актер Сергей Безруков восхитился поступком своего коллеги Уилла Смита на торжественном вручении премии «Оскар». Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.
«Жму руку Уиллу Смиту. Любой настоящий мужчина на его месте поступил бы так же. Тот случай, когда и на церемонии не нужно церемониться, а просто дать в морду обидчику жены. Браво!» — написал Безруков.
Ранее Смит на 94-м вручении наград киноакадемии США вступился за честь своей супруги Джады Пинкетт-Смит. Ведущий церемонии — комик Крис Рок — пошутил о стрижке женщины, после чего актер поднялся на сцену и ударил его по лицу, поскольку причиной выпадающих волос его жены является болезнь.
Телеканал ABC отметил, что после произошедшего Рок отказался обращаться в полицию и писать заявление на Смита.