«Не смогу забыть»: Волочкова рассказала о разрыве отношений с матерью

Балерина Анастасия Волочкова в новом выпуске YouTube-шоу «Не принято обсуждать» откровенно ответила на вопросы о матери. В частности, танцовщица призналась, что разорвала с ней всякое общение.
«Мы с мамой, в общем-то, и не ссорились. Просто у меня нет с ней уже отношений. Просто нет! Жалею ли я, что так все получилось? Конечно, жалею. Я все маме простила, но не смогу забыть. Близкие и теплые отношения невозможны», — поделилась Волочкова.
Также балерина призналась, что очень сложные отношения у нее и с дочерью Ариадной, которая живет с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. По мнению Волочковой, против нее девочку настроили родная мать и бывший муж.
«Мама все время портила мне отношения с дочкой. Она не говорила, что я плохой человек и все. Просто мама зомбировала Аришу еще, наверное, с шестилетнего возраста, когда это уже стало возможным, доказывая, что будто она никому не нужна кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. И сейчас бедная Ариадна, с одной стороны ей бабушка втирает в мозги свое, с другой — папа, в отместку мне за ту правду, которую я говорила», — высказалась Волочкова.
В заключение балерина отметила, что ей «пришлось принять предательство близких людей» и «теперь она свою жизнь хочет посвящать только себе, а не ребенку или родителям».