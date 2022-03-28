«Не смогу забыть»: Волочкова рассказала о разрыве отношений с матерью

«Мама все время портила мне отношения с дочкой. Она не говорила, что я плохой человек и все. Просто мама зомбировала Аришу еще, наверное, с шестилетнего возраста, когда это уже стало возможным, доказывая, что будто она никому не нужна кроме бабушки. Для меня это было серьезной травмой. И сейчас бедная Ариадна, с одной стороны ей бабушка втирает в мозги свое, с другой — папа, в отместку мне за ту правду, которую я говорила», — высказалась Волочкова.